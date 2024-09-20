Киев окутали дым и вонь: в КГВА назвали вероятную причину

Киевлян и гостей города предупредили об опасных метеорологических явлениях. В столице временно ухудшилось состояние воздуха.

Людей просят оставаться дома и закрыть окна. У Киевской ГВА также сообщили причину ухудшения качества воздуха.

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Пожары в Киевской области могли повлиять на состояние воздуха

Столичный Департамент защиты окружающей среды зафиксировал в Киеве повышение концентрации взвешенных частиц – пыли.

Вероятной причиной являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе,

– предположили в КГВА.

В связи с этим опасным метеоявлением столичная власть призвала киевлян на гостей столицы позаботиться о своем здоровье: