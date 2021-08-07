Россия в огне: дым от масштабных лесных пожаров накрыл даже Китай и Монголию

Масштабные лесные пожары, которые уже не одну неделю продолжаются в российской Якутии, наносят ущерб не только россиянам. Так, от едкого дыма страдают и соседние страны.

Согласно спутниковым данным, дым от масштабных пожаров добрался до Монголии и Китая.

Важно Лесные пожары из России перекинулись на соседнюю Финляндию

Лишь за несколько дней ветер разнес облака с повышенной концентрацией мелкодисперсных частиц размером 2,5 микрон и меньше.

Почему дым опасен

Их содержание в воздухе опасно для здоровья граждан и находится на постоянном контроле.

Из-за своих мелких размеров токсичные частицы легко проникают сразу в кровоток, минуя защитные барьеры. А следовательно последствия для здоровья могут быть самые разные: от аллергии, насморка, бронхита и до инфарктов, инсультов, онкологии, неправильного развития плода у беременных.

Всего по последним данным токсичный дым российских пожаров накрыл площадь в 5,3 миллиона квадратных метров. А это – почти на миллион больше, чем вся территория Евросоюза.

Россия продолжает страдать от лесных пожаров: смотрите видео

Как распространяется дым от пожаров в России: смотрите видео

Что известно о лесных пожарах в России