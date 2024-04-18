Удар по аэродрому Джанкоя: авиаэксперт оценил последствия для вражеской ПВО

Вооруженные Силы Украины успешно атакуют беспилотниками российские цели. Уже известно об уничтожении комплекса "Небо-У" на Брянщине. Также дронами был поврежден загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" в Мордовии. А ночью 17 апреля Украина ударила по аэродрому в Джанкое, нанеся существенный ущерб россиянам.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что в Джанкое были уничтожены боекомплекты, которые хранились в одном месте. Вполне вероятно, что ударной волной если даже не уничтожены полностью, то существенно повреждены антенны систем С-400, которые там находились.

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Важность уничтожения российских РЛС

Существенно важная часть противовоздушной обороны – это радиолокационная система, которая обнаруживает командный пункт.

Система ПВО на аэродроме в Джанкое не будет работать определенное время, пока не привезут новую. Мы уже имели опыт, когда россияне из Калининграда притягивали С-400 для того, чтобы обеспечить "защиту" Крыма,

– подчеркнул Храпчинский.

Сейчас есть определенный ряд операций, которые украинские военные проводят глубоко в России – например, уничтожение систем, позволяющих мониторить воздушное пространство Украины. Это стратегические решения со стороны Вооруженных Сил Украины для того, чтобы предоставить больше возможностей по продвижению или уничтожению ракетных обстрелов или, например, подлета российских самолетов.

Радиолокационные станции могут видеть даже развертывание систем Patriot на границе Сумщины и Черниговщины. Мы имеем в них потребность, потому что российские самолеты со своей территории пускают очень далеко КАБы и крылатые ракеты по Украине. Поэтому лучший вариант решения этой проблемы – уничтожение этих систем,

– сказал авиаэксперт.

Он добавил, что уничтожать РЛС можно путем развертывания или наземных систем по типу Patriot, или использования авиации, например, современных самолетов F-16. Именно такие стратегические операции помогут решить вопрос о безопасном нахождении и наземных систем, и самолетов в воздухе на территории Украины.

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