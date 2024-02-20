Среди новоприбывших замечены маркировки группировки ЧВК "Вагнера". Вероятнее всего, Россия планирует усилить наступление на двух ключевых направлениях, об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Никто не обращает внимание – вагнеровцы или нет. Уже они смешались, поэтому нельзя выделять. Но увеличение сил и средств в Крыму говорит о том, что россияне в ближайшее время будут усиливать направление или Работино, или Крынки. Возможно, и туда, и туда. Месяц они еще будут наступать", – предположил Роман Свитан.
Кроме вагнеровцев, по словам партизан, в Джанкой также прибыли военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельная арктическая бригада, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми.
Россия усиливает наступление
- Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на Запорожском направлении. Россияне перебрасывают большое количество войск в село Работино. Сейчас там 50 тысяч военных. За 19 февраля Силы обороны отбили 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино.
- На Бахмутском направлении сейчас ад. Украинские военные отбили 14 атак оккупантов. Вражескому авиационному удару подвергся город Нью-Йорк. В ВСУ отметили, что россияне ведут фронтальное наступление на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта.
- Несколько дней подряд фиксируется большое накопление российских сил в Никольской части Мариупольского района. Оттуда россияне могут развить наступление на Угледар, Пологи и Гуляйполе. Однако по плотности боев видно, что оккупантов больше интересует Курахово. Там расположена ТЭС, что может позволить "улучшить" инфраструктуру в Донецке.