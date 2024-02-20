Среди новоприбывших замечены маркировки группировки ЧВК "Вагнера". Вероятнее всего, Россия планирует усилить наступление на двух ключевых направлениях, об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Никто не обращает внимание – вагнеровцы или нет. Уже они смешались, поэтому нельзя выделять. Но увеличение сил и средств в Крыму говорит о том, что россияне в ближайшее время будут усиливать направление или Работино, или Крынки. Возможно, и туда, и туда. Месяц они еще будут наступать", – предположил Роман Свитан.

Кроме вагнеровцев, по словам партизан, в Джанкой также прибыли военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельная арктическая бригада, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми.

Кстати! После смерти Евгения Пригожина ЧВК "Вагнера" подчиняются Росгвардии, которая, вероятно, готовит новый добровольческий корпус из опытных бойцов для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке. Также на территории Беларуси находится менее тысячи вагнеровцев.

Россия усиливает наступление