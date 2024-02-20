Серед новоприбулих помічені маркування угруповання ПВК "Вагнера". Найімовірніше, Росія планує посилити наступ на двох ключових напрямках, про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Ніхто не звертає увагу – вагнерівці чи ні. Уже вони змішалися, тому не можна виділяти. Але збільшення сил та засобів у Криму говорить про те, що росіяни найближчим часом будуть посилювати напрямок або Роботине, або Кринки. Можливо, і туди, і туди. Місяць вони ще будуть наступати", – припустив Роман Світан.

Крім вагнерівців, за словами партизанів, у Джанкой також прибули військові із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окрема арктична бригада, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі.

До речі! Після смерті Євгена Пригожина ПВК "Вагнера" підпорядковуються Росгвардії, яка, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці. Також на території Білорусі перебуває менше тисячі вагнерівців.

Росія посилює наступ