Джастин Трюдо объявил об отставке

Вечером 6 января стало известно, что Трюдо подал в отставку. Оппозиция призывает провести выборы.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на CNN. Ранее 6 января СМИ сообщили, что канадский премьер может подать в отставку. Журналисты заявили: Трюдо все чаще говорит о таких намерениях.

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Почему Трюдо уходит в отставку

О своем решении премьер-министр Канады объявил в понедельник, 6 января, на пресс-конференции в Оттаве.

Сейчас говорится о том, что Трюдо уходит в отставку с должности лидера правящей Либеральной партии. Он пока останется в кресле премьера.

Я намерен уйти в отставку с должности лидера партии, а с должности премьер-министра – после того, как партия выберет своего нового лидера,

– сказал Трюдо.

Среди причин своего решения он назвал разногласия в партии. А СМИ писали о внутрипартийном давлении и низком уровне поддержки среди общества.

Трюдо будет временным премьер-министром до избрания нового лидера партии. То есть пока партийцы не определятся с преемником, Трюдо будет исполнять обязанности главы правительства.

Когда "партия выберет своего следующего лидера путем надежной, общенациональной и конкурентной процедуры", тогда Трюдо уйдет окончательно. Сейчас он попросил приостановить работу парламента до 24 марта. Это нужно для того, чтобы представить новую правительственную программу. Возможно, к этому времени Либеральная партия выдвинет нового лидера.

А вот канадская оппозиция призывает провести досрочные парламентские выборы.