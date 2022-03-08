Самое эффективное противотанковое оружие: чем Украине помогают "Джавелины"

"Джавелины" называют одним из основных символов поддержки Украины. От западных партнеров наша армия активно получала это вооружение. Так, крупная партия военной помощи от партнеров, которая включает "Джавелины", "Стингеры" и современные снайперские винтовки, поступила в Украину в начале марта.

Рассказываем о том, почему нам нужны "Джавелины", что это такое и как они помогают обезвреживать врага.

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Что такое "Джавелины"

FGM-148 "Джавелин" (англ. FGM-148 Javelin — "дротик", "копье") — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Производится это оружие еще с 1986 года компанией "Javelin Joint Venture". А с 1996 года оно стоит на вооружении американской армии.

Эти ПТРК предназначены для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетучих низкоскоростных целей (вертолетов и беспилотников).

Тактико-технические характеристики Javelin Block 1

Боевая масса: 22,3 кг

22,3 кг Максимально эффективная дальность: 2500 м

2500 м Минимальная эффективная дальность : 150 м в режиме атаки сверху; 65 м в режиме атаки по прямой

: 150 м в режиме атаки сверху; 65 м в режиме атаки по прямой Обслуга : 1-3 человек

: 1-3 человек Время приведения в боевую готовность : менее 30 с

: менее 30 с Время перезарядки: менее 20 с

Для эффективного обслуживания ПТРК требует не менее двух человек: оператора и заряжателя. А за раз он может выстрелить одну ракету.

В общем, ПТРК Javelin – дорогое вооружение даже для американской армии. Ракеты для американской армии стоили: в 2020 году стоили 72 тысячи долларов, в 2021 – 76,4 тысячи.

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В чем особенность "Джавелинов"

Ключевой особенностью этого ПТРК является система тепловой идентификации цели, обеспечиваемая инфракрасной головкой самонаведения. После выстрела ракета сама раскрывает аэродинамические крылья, наводится на цель и трогается к ней, благодаря этой системе после наведения на цель и выстрела солдат не должен сопровождать цель, а может сразу прятаться или менять позицию. Кроме того, "Джавелины" могут атаковать цель не только напрямую, но и сверху. После выстрела ракета поднимается вверх на 150 метров, откуда и поражает самую незащищенную часть бронетехники – крышу.

Фото wikipedia.org

Минимальное расстояние боя этих ПТРК – 150 метров, максимальное – 2500 метров. Также "Джавелинами" можно пользоваться при сложных погодных условиях, в темноте, во время задымленности.

Также система наведения ракеты не имеет ни одной активной подсветки цели, которая может привести к активации СПЗ с последующим образованием дымовой завесы. Однако ракета может быть обнаружена современными системами активной защиты по излучению ионизированных выхлопных газов двигателя в ультрафиолетовом диапазоне.

"Джавелины" нельзя заблокировать радиопомехами или магнитными полями. Наведение на цель происходит благодаря инфракрасному излучению, а не радиосигналам или другим средствам связи.

Обычные гранатометы просто пробивают броню техники, тогда как "Джавелин" уничтожает цель с помощью короткой кумулятивной струи большого диаметра, что проламывает препятствие перед целью. Далее наступает время для пороховых газов от основного заряда взрывчатого вещества и маршевого двигателя. Сейчас "Джавелины" считаются лучшим и эффективным противотанковым оружием на свете.

"Джавелины" у наших военных. Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.