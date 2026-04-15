Проигрыш Орбана стал громким провалом Джей Ди Венса: повлияет ли это на его шансы стать президентом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне выборов в Венгрии прилетел туда, чтобы поддержать премьера Виктора Орбана. Но в итоге тот проиграл выборы, а вице-президент стал объектом для иронии в англоязычной блогосфере.

Об этом 24 Каналу рассказала канадская журналистка Алла Кадыш, подчеркнув, что, поддержав Виктора Орбана, Джей Ди Вэнс фактически пошел против своей семьи. Однако это не единственный его провал за последнее время.

На что пошел Джей Ди Вэнс, чтобы поддержать Орбана?

Кадыш отметила, что в соцсетях сейчас очень много мемов о неудачной поддержке Джей Ди Венсом главы венгерской партии "Фидес". Даже одна женщина пошутила, что имеет девятилетнего ребенка, который играет в футбол, и у него должен состояться важный матч. И женщина спрашивает, не хочет ли кто-то послать Джей Ди Венса поддержать команду-соперницу, чтобы команда, где играет ее ребенок, точно выиграла.

В общем, по ее мнению, Джей Ди Вэнс получил свое, потому что он пошел против собственной семьи. Однако об этом никто не задумывается.

"Орбан еще в 2022 году выступил против смешанных семей и смешанных рас. Он уже тогда боролся за чистоту белой расы, как и Трамп, и Ди Вэнс. Однако у самого американского вице-президента жена и его дети – не белые. Его жена является дочерью индийских эмигрантов. И когда она родилась в США, ее родители, которые недавно приехали и легально находились в стране, на тот момент не имели американского гражданства", – объяснила журналистка.

К слову. Виктор Орбан подвергся жесткой критике в 2022 году, когда заявил, что венгры не являются "смешанной расой". Они, по его словам, "не хотят становиться смешанной расой". Орбан также считал, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не нации".

Поэтому Джей Ди Вэнс, по словам Кадыш, ради карьеры пошел против собственной семьи, поддержав политиков, которые делают такие высказывания.

Это выглядит ужасно с человеческой точки зрения. Получается, что он продает даже свою семью, а для американцев семья имеет очень большое значение,

– подчеркнула она.

Однако это не единственная проблема Джей Ди Венса, потому что на днях вышел рейтинг, согласно которому он является самым непопулярным вице-президентом среди всех, что были в США.

Какие шансы Рубио стать президентом?

Из этого можно сделать выводы, что Ди Вэнс может проиграть госсекретарю Марко Рубио, если бы они претендовали на кресло президента США после того, как закончится каденция Дональда Трампа. Однако Рубио тоже имеет определенные проблемы.

"Когда во время ортодоксальной Пасхи президент США напал на Папу Римского, заявив, что понтифик якобы очень плохо борется с преступностью, то Рубио, который является религиозным человеком, католиком, промолчал. Более того, Трамп опубликовал изображение, на котором он предстал в образе Иисуса", – напомнила Алла Кадыш.

Обратите внимание! Дональд Трамп обвинил Папу Льва XIV в слабости из-за того, что понтифик слишком мягко реагировал на ограничения во время пандемии COVID-19, когда якобы преследовали священнослужителей. Президент США раскритиковал позицию Папы по ядерной программе Ирана и Венесуэлы, ведь понтифик не разделяет политику США в отношении этой страны. По мнению Трампа, избрание Папы могло быть политически мотивированным.

Поэтому, по ее мнению, после отсутствия реакции Рубио на действия Трампа, его шансы стать следующим президентом США также значительно снизились.

