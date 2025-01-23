"Вау, это невероятно!": Джей Ди Вэнс впервые зашел в Овальный кабинет в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые после вступления в должность зашел в Овальный кабинет Белого дома. Республиканец был поражен масштабами и помпезностью рабочего кабинета президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Именно он и опубликовал видео с первыми впечатлениями Вэнса от Овального кабинета.

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Как Вэнс впервые побывал в Овальном кабинете

Майк Джонсон рассказал, что когда он и Джей Ди Вэнс собрались на встречу в Белом доме, то вице-президент США вспомнил, что никогда раньше не бывал в Овальном кабинете. После этого спикер Палаты представителей сказал ему и Дональду Трампу, что должен снять этот момент на видео.

На кадрах видно, как президент США ведет Вэнса коридорами Белого дома к своему рабочему кабинету, параллельно знакомя с людьми, которые ему помогают в помещении. В конце концов сам Овальный кабинет захватил вице-президента.

Вау, это невероятно!

– отметил Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс впервые побывал в Овальном кабинете в Белом доме / Видео с аккаунта Майка Джонсона в соцсети Х

Спикер Палаты представителей США, в свою очередь, написал, что "только в Америке трудолюбивый молодой человек из Аппалачей может подняться из рабочего класса и впервые попасть в Овальный кабинет как вице-президент Соединенных Штатов".

К слову, Джей Ди Вэнс принял присягу на должность вице-президента США в один день с Дональдом Трампом, а именно 20 января. Сейчас Вэнс является вторым человеком в государстве после президента США.