Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис спікера Палати представників США Майка Джонсона. Саме він і опублікував відео з першими враженнями Венса від Овального кабінету.

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Як Венс вперше побував в Овальному кабінеті

Майк Джонсон розповів, що коли він та Джей Ді Венс зібралися на зустріч у Білому домі, то віцепрезидент США згадав, що ніколи раніше не бував в Овальному кабінеті. Після цього спікер Палати представників сказав йому та Дональду Трампу, що має зняти цей момент на відео.

На кадрах видно, як президент США веде Венса коридорами Білого дому до свого робочого кабінету, паралельно знайомлячи з людьми, які йому допомагають в приміщенні. Зрештою сам Овальний кабінет захопив віцепрезидента.

Вау, це неймовірно!

– зазначив Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс вперше побував у Овальному кабінеті в Білому домі / Відео з акаунту Майка Джонсона у соцмережі Х

Спікер Палати представників США, своєю чергою, написав, що "тільки в Америці працьовитий молодий чоловік з Аппалачі може піднятися з робітничого класу і вперше потрапити в Овальний кабінет як віцепрезидент Сполучених Штатів".

До слова, Джей Ді Венс склав присягу на посаду віцепрезидента США в один день із Дональдом Трампом, а саме 20 січня. Наразі Венс є другою людиною в державі після президента США.