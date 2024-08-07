Сенатор Вэнс, который является напарником Дональда Трампа в президентской гонке, отметил важность мирного урегулирования войны, что Россия развязала против Украины. Он утверждает, что для установления мира нужен переговорщик, которого будет уважать Путин.

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Джей Ди Вэнс о вопросах мира и Украины

Вэнс отметил, что для "решения конфликта", в Украине необходимо найти дипломата, который сможет получить уважение российского лидера.

Если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Или кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Путиным и продвигать приемлемый мир.

Кандидат в вице-президенты также высказал мнение, что Соединенные Штаты должны использовать свои дипломатические рычаги для влияния на "плохих парней", которые контролируют энергетическую политику в регионе.

Он отметил, что американское руководство должно понимать дипломатию и использовать экономические и политические инструменты для достижения мира.

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Добавим, что Камала Харрис объявила имя своего напарника на выборах. Им стал губернатор штата Миннесота Тима Волза. Он неоднократно осуждал агрессию России, а также призывал к объединению в ответ на нападение на демократию.