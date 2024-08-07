Сенатор Венс, який є напарником Дональда Трампа у президентських перегонах, наголосив на важливості мирного врегулювання війни, що Росія розв'язала проти України. Він стверджує, що для встановлення миру потрібен перемовник, якого поважатиме Путін.

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Джей Ді Венс про питання миру та України

Венс зазначив, що для "вирішення конфлікту", в Україні необхідно знайти дипломата, який зможе здобути повагу російського лідера.

Якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Владімір Путін поважає. Чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Путіним та просувати прийнятний мир.

Кандидат у віцепрезиденти також висловив думку, що Сполучені Штати мають використовувати свої дипломатичні важелі для впливу на "поганих хлопців", які контролюють енергетичну політику в регіоні.

Він наголосив, що американське керівництво має розуміти дипломатію та використовувати економічні та політичні інструменти для досягнення миру.

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Додамо, що Камала Гарріс оголосила ім'я свого напарника на виборах. Ним став губернатор штату Міннесота Тіма Волза. Він неодноразово засуджував агресію Росії, а також закликав до об'єднання у відповідь на напад на демократію.