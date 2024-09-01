Главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко рассказала 24 Каналу, что Китай и США имеют абсолютно полярные взгляды. Международные отношения они видят совершенно по-разному.

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О чем говорили стороны

Несмотря на то, что результаты встречи не до конца известны, визит все равно является очень важным. Салливан это первый советник по нацбезопасности, который посетил Китай с 2016 года. Это положительный момент в контексте отношений между странами.

Кроме того, Салливан имеет разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, а также с заместителем председателя Центрального военного совета КНР. Чжан Юся известен как близкий друг Си Цзиньпина и является его ключевым советником.

Очень важно, что Салливан поднимал вопросы на уровне военных, создавал новую коммуникацию. Можно предположить, что дальнейшее развитие отношений будет хотя и прохладным, но стабильным и контролируемым,

– заметил Алина Гриценко.

Салливан точно говорил о Тайване, вероятно, слышал призывы прекратить вооружать их и не признавать независимость острова. Но если стороны, даже несмотря на все разногласия, пытаются искать общий язык – это очень важно.

Также говорилось о ситуации в Южно-Китайском море. Это акватория, в которой десятилетиями идут территориальные споры. Впрочем в последнее время конфликт между Китаем и Филиппинами приобрел большую интенсивность.

Что могли говорить об Украине

Стоит понимать, что речь идет о двух ядерных странах. Потенциальный конфликт между ними может иметь совершенно непредсказуемые, даже катастрофические последствия.

По поводу российско-украинской войни Китай, вероятно, не изменил свою риторику. Несмотря на успех ВСУ на Курщине Пекин не верит в победу военным способом ни Украины, ни России.

Си Цзиньпин и Ван И повторили свое пожелание о том, чтобы география конфликта не расширялась. В этом заявлении нет ничего нового. Китай внимательно следит за ситуацией, но не может прогнозировать следующие шаги России,

– подчеркнула Алина Гриценко.

Важно, что просьба о нерасширении конфликта только подтверждает то, что Китай не может предсказать действия Владимира Путина и считает российское руководство нерациональным, способным на любые поступки.

Салливан сказал, что в вопросе Украины взгляды не сошлись. Вероятно, это свидетельствует о том, что Китай снова призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров и согласиться на перемирие.