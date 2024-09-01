Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко розповіла 24 Каналу, що Китай і США мають абсолютно полярні погляди. Міжнародні відносини вони бачать зовсім по-різному.

До теми Салліван зустрівся із Сі Цзіньпіном: вони обговорили повномасштабну війну в Україні

Про що говорили сторони

Попри те, що результати зустрічі не до кінця відомі, візит все одно є дуже важливим. Салліван це перший радник з нацбезпеки, який відвідав Китай з 2016 року. Це позитивний момент у контексті відносин між країнами.

Крім того, Салліван має розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, а також із заступником голови Центральної воєнної ради КНР. Чжан Юся відомий як близький друг Сі Цзіньпіна та є його ключовим радником.

Дуже важливо, що Салліван порушував питання на рівні військових, створював нову комунікацію. Можна припустити, що подальший розвиток відносин буде хоча й прохолодним, але стабільним і контрольованим,

– зауважив Аліна Гриценко.

Салліван точно говорив про Тайвань, ймовірно, чув заклики припинити озброювати їх та не визнавати незалежність острова. Але якщо сторони, навіть попри всі розбіжності, намагаються шукати спільну мову – це дуже важливо.

Також говорилося про ситуацію в Південнокитайському морі. Це акваторія, в якій десятиліттями точаться територіальні суперечки. Втім останнім часом конфлікт між Китаєм та Філіппінами набув більшої інтенсивності.

Що могли говорити про Україну

Варто розуміти, що мовиться про дві ядерні країни. Потенційний конфлікт між ними може мати абсолютно непередбачувані, навіть катастрофічні наслідки.

Щодо російсько-української війни Китай, ймовірно, не змінив свою риторику. Попри успіх ЗСУ на Курщині Пекін не вірить у перемогу військовим способом ні України, ні Росії.

Сі Цзіньпін і Ван Ї повторили своє побажання про те, щоб географія конфлікту не розширювалася. В цій заяві немає нічого нового. Китай уважно стежить за ситуацією, але не може прогнозувати наступні кроки Росії,

– підкреслила Аліна Гриценко.

Важливо, що прохання про нерозширення конфлікту тільки підтверджує те, що Китай не може передбачити дії Владіміра Путіна та вважає російське керівництво нераціональним, здатним на будь-які вчинки.

Салліван сказав, що у питанні України погляди не зійшлися. Ймовірно, це свідчить про те, що Китай знову закликав Київ та Москву сісти за стіл перемовин та погодитися на перемир'я.