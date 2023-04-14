Странная логика – ОПУ о Тейшейре, которого подозревают в утечке данных Пентагона

На днях в сети появились якобы секретные документы по подготовке украинского контрнаступления. Издание The Washington Post написало, что 21-летний военный летчик Джек Тейшейра, по всей вероятности имевший доступ к секретным документам, решил воспользоваться этим и обрести славу, поставив под угрозу международную безопасность.

Эта история не стоит такой огласки, которая сейчас происходит в медиа, ведь ценность этих документов не так велика. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Подоляк отметил, что этот молодой парень, не поддерживающий ни одной из сторон в войне, имел доступ не к секретным, а к своего рода аналитическим материалам.

Я достаточно иронично к этому отношусь. Этот мальчик не понятно, как имеет такой доступ. У нас в стране единицы имеют доступ к определенным секретным материалам, мягко говоря,

– добавил говорящий.

Почему логика действий несколько странна

Молодой военный Тейшейра для того, чтобы обладать своеобразным авторитетом в геймерской среде, в которую, кстати, часто интегрируются российские спецслужбы, обнародует подобные документы. Политик отметил, что логика этих действий очень странна.

Какой-то неизвестный военнослужащий десятого плана имеет доступ к определенной аналитике, которую потом в среде среди таких же, как он, распространяет пацанов, к которым присоединились российские спецслужбы. Это очень интересная история, надо это изучить,

– добавил Подоляк.

А дальше Пентагон истерически продолжает сам раскручивать эту тему, якобы это важные документы и непонятно, как они могли оказаться в широком доступе, продолжил Подоляк. Он уверен, что Пентагону не стоило бы так истерически реагировать, тогда меньшей казалась бы ценность того, что они потеряли, также им следовало бы пересмотреть собственные протоколы безопасности.

Но самое главное – аналитики много, в которой оценивают сценарий развития войны, сценарий развития отношений России с другими странами, как это может повлиять на тот или иной ход событий. В Украине аналитики такого типа много и в открытом доступе, подчеркнул Подоляк.

На что следует обратить внимание

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Советник главы Офиса Президента отметил несколько важных вещей по этой теме.

Во-первых, нет никаких фактических секретов. Обнародовали не секретные материалы, которые точно опираются на факты.

Во-вторых, это субъективная аналитика, оценка развития определенных событий

В-третьих, несколько странной была реакция официальных представителей американского эстеблишмента, которые начали преувеличивать эту тему.

В-четвертых, СМИ создали из этого факта огромную конструкцию, которую очень интенсивно используют сегодня российские спецслужбы.

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