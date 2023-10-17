В частности, от Республиканской партии, представленной большинством в нижней палате американского парламента, конгрессмен Джим Джордан не смог набрать нужное большинство голосов. Против него также проголосовали 20 членов партии.

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Палата представителей США провалила голосование за спикера

Журналисты рассказали, что Республиканская партия выдвинула на выборы спикера Палаты представителей США Джима Джордана, в то же время демократы – Хакима Джеффриса. Все голосование проводилось устно: конгрессменов называли по именам в алфавитном порядке, а они в ответ заявляли о своем выборе.

В итоге Джордан получил 200 голосов, тогда как лидер меньшинства Джеффрис – все 212 голосов демократов.

Авторы материала подчеркнули, что в попытке получить должность спикера, республиканец Джордан имел задачу заручиться поддержкой всех своих коллег-республиканцев, кроме трех, при участии каждого члена Палаты представителей в голосовании. Однако во время первого голосования 20 республиканцев отдали свои голоса против Джордана.

После завершения первого тура голосования Палата представителей сразу объявила перерыв. В то же время, журналистам подтвердили, что Джордан готов принять участие во столько следующих туров голосования, сколько будет необходимо для победы.

Журналисты также сообщили, что после первого неудачного тура голосование начнется новое голосование. В то же время Джордан ведет переговоры с теми, кто сначала отказался от поддержки, чтобы склонить их на свою сторону.

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