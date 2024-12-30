Его сердце всегда было с нами, – Зеленский отреагировал на смерть Джимми Картера

Вечером 29 декабря умер 39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье политика и всем американцам.

Зеленский отметил, что глубоко ценит твердую преданность Картера христианской вере и демократическим ценностям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост украинского президента в сети Х.

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Что Зеленский сказал о Картере

В связи со смертью 39-го президента США Джимми Картера Зеленский выразил искренние соболезнования всем американцам и семье умершего.

Он был лидером, который служил Президентом во времена, когда Украина еще не получила независимость, однако его сердце всегда было с нами, когда нам пришлось сражаться за свободу,

– написал украинский глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил за непоколебимую поддержку Джимми Картером Украины в борьбе с российской агрессией и отметил, что тот посвятил свою жизнь миру в мире и защите прав человека. А также добавил, что мир имеет значение, а мир должен оставаться в едином противостоянии тем, кто угрожает этим ценностям.