Зеленський зазначив, що глибоко цінує тверду відданість Картера християнській вірі та демократичним цінностям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис українського президента в мережі Х.

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Що Зеленський сказав про Картера

У зв'язку зі смертю 39-го президента США Джиммі Картера Зеленський висловив щирі співчуття усім американцям та родині померлого.

Він був лідером, який служив Президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу,

– написав український глава держави.

Володимир Зеленський подякував за непохитну підтримку Джиммі Картером України у боротьбі з російською агресією та зазначив, що той присвятив своє життя миру у світі та захисту прав людини. А також додав, що мир має значення, а світ має залишатися у єдиному протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям.