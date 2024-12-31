Поцелуй с Брежневым, визит к Путину и Нобелевская премия: биография Джимми Картера

29 декабря в США на 101-м году жизни умер 39-й президент этой страны Джеймс Эрл Картер-младший, известный всему миру как Джимми Картер. 24 Канал напоминает основные моменты его биографии.

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Богатая семья и борьба за права человека

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в городке Плейнс, штат Джорджия на юге США. Президентом тогда был Калвин Кулидж.

Картеры были местными богачами и имели немало земли в Джорджии, на которой выращивали в основном арахис, главный ингредиент и по сей день чрезвычайно популярного в США арахисового масла.



Джеймс Картер-младший, который станет 39-м президентом США / На фото с сестрой Глорией / Фото AP

Семейное состояние позволило Картеру-младшему получить элитное образование: он окончил престижный Технологический институт Джорджии, более известный как "Джорджия Тек", а также академию ВМС в Аннаполисе (поступил в 1943-м), после окончания которой служил на флоте подводником. В 1953 году из-за смерти отца от рака Джимми Картер вышел в отставку, чтобы возглавить семейный бизнес и стать, как он говорил, фермером.



Картер – выпускник Морской академии, рядом с ним жена Розалин и мать Лилиан / Фото DR

Офицер-подводник оказался удивительно успешным бизнесменом и сумел достичь значительных успехов и масштабировать семейный бизнес. Важной причиной этого стало человечное отношение ко всем сотрудникам. Дело в том, что Джорджия и вообще Юг США в те времена – это места, где царили сегрегация и расизм. Картеры были среди немногих белых, кто жестко выступал против этого варварства и активно поддерживали черную общину.

Также семья Картеров была известными филантропами и верующими местной Баптистской церкви, а Джимми нередко выступал с проповедями как пастор.

Решение попробовать себя в политике на фоне этого выглядело вполне логичным. В 1962 году Джимми Картер победил на выборах в Сенат штата Джорджия как представитель Демократической партии, а через 8 лет стал губернатором штата. Главным успехом молодого губернатора стала борьба за гражданские права и равенство среди американцев.



Это принесло Картеру большую популярность уже на федеральном уровне и открыло дорогу к номинации в президенты США от демократов.

Один из самых провальных президентов в истории США

Шел 1976-й год. Во главе страны стоял непопулярный президент Джеральд Форд, который занял свой пост после позорной отставки Ричарда Никсона, разоблаченного в результате Уотергейтского скандала.

Форд не был избран ни вице-президентом, ни президентом. На его фоне Картер выглядел как "сын маминой подруги". Он не был связан с вашингтонским истеблишментом, не был испачкан в коррупционных скандалах и вообще был своим парнем, он даже попросил называть себя не Джеймс, а народным "Джимми". По тем временам это было революционно.



Картер во время дебатов с Фордом / Фото DR

В итоге на выборах 2 ноября 1976 года Картер сумел взять традиционные для демократов штаты, а победу ему обеспечил успех на Юге, традиционная электоральная база республиканцев дружно проголосовала за земляка. При этом разрыв с Фордом был небольшим. Несмотря на разгромное преимущество по голосам выборщиков (297 против 240) за Форда проголосовали 27 штатов, а за Картера – только 23.

На этом невероятное везение рыжего Джимми завершилось, ведь его президентство стало одним из самых провальных в истории США в 20 веке. Сейчас трудно определять, насколько в этом виноват сам Картер, а насколько слепая фортуна, но дальше все полетело в тартары.

Картер пытался действовать проактивно во внешней политике и даже протолкнул очень важные Кэмп-Дэвидские соглашения, которые примирили на долгие годы Израиль и Египет и сформировали до сих пор действующую диспозицию на Ближнем Востоке.

Но этот успех перечеркнули религиозные фанатики в Иране, которые совершили революцию, а затем и государственный мятеж, в результате которого в некогда союзном США государстве образовалась теократическая и террористическая диктатура. Американская разведка все это "проспала".

Все стало еще хуже, когда аятоллы спровоцировали захват 4 ноября 1979 года американского посольства в Тегеране, тогда в заложники были захвачены десятки американских дипломатов (о тех событиях очень атмосферно рассказывает оскароносный фильм режиссера Бена Аффлека "Операция "Арго").

Захват заложников и провал попыток их освобождения существенно ослабили имидж США и лично Картера. Американских дипломатов освободят только в день инаугурации следующего президента – Рональда Рейгана.

Также Картер заключил невыгодное для США соглашение с СССР о сокращении стратегического ядерного вооружения ОСВ-2. Подписание соглашения в Вене 18 июня 1979 года запомнилось вкусным поцелуем Брежнева, которого президент США не избежал.



Но кроме американского лидера пострадал и весь мир, потому что "Советы" продолжили ползучую экспансию в мире – советские войска и их прокси были активны в Мозамбике, Анголе, Никарагуа, Эфиопии, а через несколько месяцев вторгнутся в Афганистан.



Знаменитый "поцелуй" Картера и Брежнева / Фото Getty

На это США ответили лишь бойкотом Олимпиады-1980 в Москве и осторожной поддержкой афганских партизан. Фактически все наработки картеровского советника по нацбезопасности Збигнева Бжезинского вскоре с успехом использует уже Рональд Рейган.

Картер ничего с этим сделать не мог, он даже начал терять то, что много лет было американским. В 1977 году между президентам США и Панамы была достигнута договоренность о передаче в 1999 году Панамского канала в собственность Панамы. Именно так, это та история, от которой сейчас горит у нового президента США – Дональда Трампа.

Не лучшими были позиции Картера и на внутренней арене. Унаследованный от Никсона и Форда нефтяной кризис достиг пика именно во время правления Картера. Цены на нефть достигли исторических максимумов (прыгнула с 16 до 40 долларов за баррель), а с ними выросли инфляция и безработица. А борьба с этим была в программе кандидата в президенты Картера.

Не добавила позитива и катастрофа на атомной электростанции Три-Майл-Айленд 28 марта 1979 года. К счастью, тогда удалось избежать трагических последствий (она вполне могла пойти по Чернобыльскому сценарию, но вызвала настоящую моральную панику в США).

Чтобы ее погасить подводнику-атомщику Картеру пришлось самому ехать на АЭС и личным примером показывать, что опасности нет. Таким образом, Картер стал лицом еще одной проблемы. В какой-то момент этих проблем стало настолько много, что они слились в один большой снежный ком, который просто вынес Джимми Картера из политики.

Как известно с выборов-2024, американский избиратель голосует за экономику. И поэтому у Картера не было никаких шансов на переизбрание. Тем более против такого мощного кандидата как Рональд Рейган. Бывший актер вторых планов оказался как остроумным, так и жестким, поэтому 4 ноября 1980 года состоялся настоящий разгром. Рейган набрал 489 голосов выборщиков против 49 у Картера, в общих цифрах картина была еще более впечатляющей – 43 миллиона 900 тысяч против 35 миллионов 480 тысяч.



Джимми Картер / Фото из президентской библиотеки Картера

Признание Джимми Картера, визит к Путину и личная жизнь

Как ни странно, это не был конец для Картера. Он нашел себя в роли морального авторитета и достиг в этом значительных успехов. Как член неформального клуба бывших первых лиц The Elders он получил в 2002 году Нобелевскую премию мира.



Джимми Картер и его Нобелевская премия мира / Фото The Carter Center

Картер отметился несколькими персональными гуманитарными успехами и совершил более 100 дипломатических и правозащитных миссий.

он ездил в КНДР договариваться об освобождении заложника,

был наблюдателем на выборах в Непале,

посылал письма-предупреждения к мировым политикам, которые, по мнению Картера, зашли не в ту дверь. Среди таких был и российский диктатор Владимир Путин.

Путина Картер пытался убедить не бомбить мирных сирийцев (тщетно) и не лезть в Украину (также тщетно).

В 2015 году в составе The Elders Картер посетил Москву, но тот визит лишь способствовал легитимизации Путина.



Путин и Картер / Фото AP

Более того, похоже, россиянам удалось промыть мозги 39-му президенту и тот потом заявлял контроверсионные вещи о Крыме, российской зоне интересов и выступал против поставок Украине оружия для защиты от агрессии Москвы.



В этом Картера поддержал тогда действующий президент США Барак Обама. Сейчас он признает это одной из самых больших своих ошибок. Пришло прозрение и для Джимми Картера – он осудил российское нападение 24 февраля 2024 года и призвал США поддержать Украину, а Путина – убираться прочь.

Также Картер писал книги (автор 4 автобиографий и одного исторического романа), длительное время преподавал в Университете Эмори в Атланте, при нем он основал исследовательский институт, который занимается проблемами правозащиты и благотворительности.

В 2015 году Картеру удалили раковую опухоль на печени, после этого он находился под постоянным наблюдением врачей. В 2023 году ветеран политики решил не играть в бессмертие и вернуться из больницы домой, чтобы тихо доживать свою долгую и очень насыщенную жизнь. Он еще даже успел проголосовать на выборах-2024 (досрочно) и увидеть победу кандидата, которого порой также сравнивают с Рейганом, однако которому очевидно до Рейгана очень и очень далеко.

Личная жизнь Джимми Картера

Джимми был старшим из 4 детей, он женился 7 июля 1946 года на своей соседке Розалин Смит. В то время ей было 17 лет. Супруги прожили вместе 77 лет, у них было четверых детей – Джека, Чипа, Джефа и Эми, а также 11 внуков и 14 правнуков.



Джимми и Розалин Картер / Фото из президентской библиотеки Картера

Розалин Картер ушла из жизни 19 ноября 2023-го. Муж пережил ее более чем на год. Ему было 100 лет и 90 дней. Сейчас это единственный американский президент, который дожил до 100 лет.