Байден назвал условие при котором может сняться с выборов президента США

Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах в этом году. Впрочем, только при одном условии.

Причиной такого решения могут стать серьезные проблемы со здоровьем. Напомним, что вчера, 16 июля, Дональд Трамп Трамп стал официальным кандидатом в президенты США.

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При каком условии Байден снимет свою кандидатуру

Американский лидер отметил, что готов отказаться от участия в президентской гонке, если врачи обнаружат у него серьезные проблемы со здоровьем.

Если бы у меня обнаружили какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема,

– сказал Байден.

Заметим, что это заявление прозвучало на фоне споров между 81-летним демократом Джо Байденом и 78-летним республиканцем Дональдом Трампом относительно возраста и того, как это влияет на способность возглавлять страну.

К слову, ранее Байден заявлял о том, что только "Господь Всемогущий" может заставить его снять свою кандидатуру. Он также заявил, что снова баллотируется в презиленты США, ведь знает, как вывести "эту страну на совершенно новый уровень".