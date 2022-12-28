Зеленский передал награду от Байдена командиру батареи HIMARS, который воюет в Донецкой области

Владимир Зеленский вручил командиру батареи HIMARS награду от президента США Джо Байдена. Ранее защитник передал американскому лидеру свой Крест боевых заслуг.

Выступая на заседании Верховной Рады 28 декабря, глава государства вручил командиру батареи HIMARS награду от Джо Байдена.

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Президент США передал защитнику Украины американский символ

Байден передал командиру батареи HIMARS Павлу Чернявскому специальный символ от президента США – Command Coin.

Глава государства напомнил, что по просьбе этого защитника передал его Крест боевых заслуг главе Белого дома. Поэтому американский президент вручил ответному герою награду.

В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, отмеченный "Крестом боевых заслуг" и передавший это отличие Президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от Президента Соединенных Штатов Америки,

– сказал Зеленский.

Зеленский наградил более 100 воинов

. Павел Чернявский передал свой Крест боевых заслуг Байдену через Зеленского, когда президент приехал в Бахмут. Глава государства передал его главе Белого дома уже на следующий день, 21 декабря.

В этот же день, 28 декабря, Владимир Зеленский отметил государственными наградами 119 военнослужащих, двое из которых посмертно. Соответствующий указ №900/2022 обнародовали на сайте главы государства: