Зеленский передал награду от Байдена командиру батареи HIMARS, который воюет в Донецкой области
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский вручил командиру батареи HIMARS награду от президента США Джо Байдена. Ранее защитник передал американскому лидеру свой Крест боевых заслуг.
Выступая на заседании Верховной Рады 28 декабря, глава государства вручил командиру батареи HIMARS награду от Джо Байдена.
К теме Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием
Президент США передал защитнику Украины американский символ
Байден передал командиру батареи HIMARS Павлу Чернявскому специальный символ от президента США – Command Coin.
Глава государства напомнил, что по просьбе этого защитника передал его Крест боевых заслуг главе Белого дома. Поэтому американский президент вручил ответному герою награду.
В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, отмеченный "Крестом боевых заслуг" и передавший это отличие Президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от Президента Соединенных Штатов Америки,
– сказал Зеленский.
Зеленский наградил более 100 воинов
В этот же день, 28 декабря, Владимир Зеленский отметил государственными наградами 119 военнослужащих, двое из которых посмертно. Соответствующий указ №900/2022 обнародовали на сайте главы государства:
- За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Президент постановил наградить трех военных орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, 11 – орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
- Также Президент наградил орденом "За мужество" І степени двух военных, орденом "За мужество" ІІ степени – трех военных, а орденом "За мужество" ІІІ степени – 62 военных, среди которых двоих, к сожалению, посмертно.
- В свою очередь, медалью "За военную службу Украине" глава государства наградил 30 военнослужащих, а медалью "Защитнику Отечества" – 8.