Байден шокирован убийством президента Гаити

8 июля 2021 , 13:42
Читати новину українською

Источник:

твиттер Джозефа Байдена

Президент США Джозеф Байден осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, которое случилось в ночь на 7 июля. По словам американского лидера, это “отвратительный акт”.

Соединенные Штаты готовы оказать островной стране помощь в сфере безопасности, отметил глава Белого дома.

К теме Причастны иностранцы: СМИ озвучили детали об убийцах президента Гаити

Мы потрясены и расстроены известием об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз,
– говорится в заявлении американского лидера.

 

Обратите внимание! До следующих выборов президента Гаити страной будет руководить исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Детали убийства президента Гаити

  • 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своем частном доме. Также была ранена его жена.
  • Правительство Гаити заявило, что преступление совершила группа профессиональных наемников.
  • Полиция убила четверых и задержала двоих предполагаемых киллеров.
  • Премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал ООН провести заседание Совбеза организации, чтобы инициировать расследование преступления.
  • В Гаити из-за убийства президента ввели военное положение.
Автор: Олег Терещенко