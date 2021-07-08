Байден шокирован убийством президента Гаити
8 июля 2021 , 13:42Читати новину українською
Источник:твиттер Джозефа Байдена
Президент США Джозеф Байден осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, которое случилось в ночь на 7 июля. По словам американского лидера, это “отвратительный акт”.
Соединенные Штаты готовы оказать островной стране помощь в сфере безопасности, отметил глава Белого дома.
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Мы потрясены и расстроены известием об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз,
– говорится в заявлении американского лидера.
Обратите внимание! До следующих выборов президента Гаити страной будет руководить исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.
Детали убийства президента Гаити
- 7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своем частном доме. Также была ранена его жена.
- Правительство Гаити заявило, что преступление совершила группа профессиональных наемников.
- Полиция убила четверых и задержала двоих предполагаемых киллеров.
- Премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал ООН провести заседание Совбеза организации, чтобы инициировать расследование преступления.
- В Гаити из-за убийства президента ввели военное положение.