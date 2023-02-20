Байден выбрал очень удачный момент для визита в Киев, а Путин сильно просчитался, – Яковенко
Исторический визит президента США Джо Байдена в Украину не входил в планы России и диктатора Владимира Путина. Российское руководство не рассчитывало на такую смелость и устойчивость позиции американского лидера.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, встреча главы США и Украины произошла вопреки всем запугиваниям России.
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Что предшествовало визиту Байдена
Игорь Яковенко подчеркнул, что накануне визита Джо Байдена в Украину россияне проводили ядерные учения. Делали они это специально.
Вообще была попытка не допустить приезд Байдена в Польшу – ради этого Путин начал трясти своими ядерными потенциалами,
– объяснил он.
По его мнению, президент России Владимир Путин хотел любой ценой не допустить приезд Джо Байдена как минимум в Польшу, не говоря об Украине.
Диктатор рассчитывал, что глава США испугается и решит все-таки не рисковать.
Игорь Яковенко рассказал, почему Россия просчиталась: смотрите видео
Устойчивая позиция президента США
Впрочем, произошло все наоборот.
"На самом деле Байден продемонстрировал совсем другой уровень политической воли", – рассказал Яковенко.
Он убежден, что американский лидер действительно выбирал, когда будет уместнее приехать в Киев.
"Надо сказать, что момент выбрал очень удачный: годовщина войны, День памяти Героев Небесной Сотни", – объяснил оппозиционер.
По его мнению, российские агрессоры очень сильно просчитались.
Вообще Путин, его команда и окружение постоянно просчитываются,
– отметил он.
Яковенко добавил, что Россия недооценила также и Украину, силу украинской армии, украинского президента и НАТО, в частности Байдена.
"То есть воспринимали его как слабого старца, который испугается и не решится на какие-либо серьезные действия", – объяснил Яковенко.
По словам оппозиционера, даже красные линии Путину не помогли. Народ на Западе привык и "совершенно спокойно гуляет по этим красным линиям как у себя дома".
Джо Байден приехал в Киев: главное
- 20 февраля 2023 года президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев. Визит американского лидера держал в секрете. О нем была предупреждена Россия.
- В ходе визита Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине. Речь идет о боеприпасах для HIMARS и артиллерии, а также дополнительных системах, что позволит защитить Украину от бомбардировок.
- Президент США заявил в Киеве, что захватническая война Путина идет к поражению.