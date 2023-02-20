Байден выбрал очень удачный момент для визита в Киев, а Путин сильно просчитался, – Яковенко

Исторический визит президента США Джо Байдена в Украину не входил в планы России и диктатора Владимира Путина. Российское руководство не рассчитывало на такую смелость и устойчивость позиции американского лидера.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, встреча главы США и Украины произошла вопреки всем запугиваниям России.

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Что предшествовало визиту Байдена

Игорь Яковенко подчеркнул, что накануне визита Джо Байдена в Украину россияне проводили ядерные учения. Делали они это специально.

Вообще была попытка не допустить приезд Байдена в Польшу – ради этого Путин начал трясти своими ядерными потенциалами,

– объяснил он.

По его мнению, президент России Владимир Путин хотел любой ценой не допустить приезд Джо Байдена как минимум в Польшу, не говоря об Украине.

Диктатор рассчитывал, что глава США испугается и решит все-таки не рисковать.

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Устойчивая позиция президента США

Впрочем, произошло все наоборот.

"На самом деле Байден продемонстрировал совсем другой уровень политической воли", – рассказал Яковенко.

Он убежден, что американский лидер действительно выбирал, когда будет уместнее приехать в Киев.

"Надо сказать, что момент выбрал очень удачный: годовщина войны, День памяти Героев Небесной Сотни", – объяснил оппозиционер.

По его мнению, российские агрессоры очень сильно просчитались.

Вообще Путин, его команда и окружение постоянно просчитываются,

– отметил он.

Яковенко добавил, что Россия недооценила также и Украину, силу украинской армии, украинского президента и НАТО, в частности Байдена.

"То есть воспринимали его как слабого старца, который испугается и не решится на какие-либо серьезные действия", – объяснил Яковенко.

По словам оппозиционера, даже красные линии Путину не помогли. Народ на Западе привык и "совершенно спокойно гуляет по этим красным линиям как у себя дома".

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