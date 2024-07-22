Худший президент и мошенник, – команда Трампа жестко отреагировала на выход Байдена из гонки

Дональд Трамп и его команда жестоко отреагировали на выход Джо Байдена из гонки в президентских выборах в США. Американский экс-президент заявил, что Байден "никогда не был пригоден к должности президента".

Об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social. Более того, республиканец назвал Джо Байдена, который решил не участвовать в выборах, "худшим президентом страны".

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Что сказал Трамп о Байдене, который снялся с гонки

В социальной сети Дональд Трамп написал, что "мошенник Джо Байден не был пригоден для того, чтобы баллотироваться в президенты". По словам кандидата от Республиканской партии, американский президент якобы "не пригоден для того, чтобы выполнять свои обязанности, и никогда не был".

Он достиг должности президента только благодаря лжи, фейковым новостям и потому, что не выходил из своего подвала,

– цинично заявил Трамп.

Он также утверждал, что все, кто окружал Байдена, включая его врача и СМИ, якобы знали, что тот "не способен быть президентом".

"И он им не был – а теперь посмотрите, что он сделал с нашей страной: миллионы людей пересекают нашу границу, абсолютно непроверенных, многие из них из тюрем, психиатрических больниц, а также рекордное количество террористов", – пишет экс-президент США.

Трамп также отметил, что "мы сильно пострадаем от его президентства", но, как он заверил, "очень быстро исправим нанесенный им ущерб".

Вэнс также отреагировал на выход Байдена с выборов

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс также высказался относительно выхода Байдена из гонки. Республиканец повторил нарратив Трампа, заявив, что "Джо Байден был худшим президентом в моей жизни", а Камала Харрис "была рядом с ним на каждом шагу".

В течение последних четырех лет она была соавтором политики открытой границы Байдена и зеленого мошенничества, что повысило стоимость жилья и продуктов. Ей принадлежат все эти неудачи, и она почти четыре года врала об умственных способностях Байдена, обременяя нацию президентом, который не может выполнять эту работу,

– написал Вэнс.

Он также заявил, что "президент Трамп и я готовы спасти Америку, кто бы ни занимал первое место в списке демократов".