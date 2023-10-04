Байден анонсировал "большую речь" по Украине: основной темой будет военная помощь
Источник:Белый Дом
На фоне последних событий в США общество начало беспокоить будущие поставки оружия Украины. Джо Байден объявил, что выступит с большой речью по этому вопросу.
Дата и время выступления президента США пока неизвестны – эти пункты согласовываются. На том же брифинге Байден намекнул на передачу Украины ATACMS – он заявил, что выполнил все, о чем просил Зеленский.
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Что заявил Байден
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил 4 октября на брифинге перед журналистами. В частности, он прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Палаты представителей США Пола Маккарти. Он выразил обеспокоенность последними событиями в парламенте.
Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование поддержки Украины,
– заявил Байден.
Байден анонсировал "большую речь" о важности поддержки Украины. Однако дата и время выступления президента США пока неизвестны – эти пункты согласовываются. Он добавил, что есть и другие способы оказывать Украине помощь, но не планирует вдаваться в детали.
США и помощь Украине
- В октябре в США начинается новый финансовый год, предусматривающий принятие нового бюджета. ЭТО сделать не удалось, поэтому Палата представителей срочного утвердила временный бюджет для финансирования неотложных нужд. Помощь Украине не входила в список, однако страна пообещала проголосовать за это в отдельности.
- На фоне этого спикера Палаты представителей Кевина Маккарти отправили в отставку. Одной из причин отставки называют якобы договоренности с Белым домом о продвижении поддержки Украины в Конгрессе. Увольнение означает, что рассмотрение вопроса поставки оружия пока откладывается пока не изберут нового спикера.
- В Белом Доме заявили, что подавляющая часть республиканцев поддерживает предоставление Украине помощи. Есть несколько представителей против, но они не влияют на решение партии.