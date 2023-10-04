Байден анонсировал "большую речь" по Украине: основной темой будет военная помощь

На фоне последних событий в США общество начало беспокоить будущие поставки оружия Украины. Джо Байден объявил, что выступит с большой речью по этому вопросу.

Дата и время выступления президента США пока неизвестны – эти пункты согласовываются. На том же брифинге Байден намекнул на передачу Украины ATACMS – он заявил, что выполнил все, о чем просил Зеленский.

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Что заявил Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил 4 октября на брифинге перед журналистами. В частности, он прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Палаты представителей США Пола Маккарти. Он выразил обеспокоенность последними событиями в парламенте.

Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование поддержки Украины,

– заявил Байден.

Байден анонсировал "большую речь" о важности поддержки Украины. Однако дата и время выступления президента США пока неизвестны – эти пункты согласовываются. Он добавил, что есть и другие способы оказывать Украине помощь, но не планирует вдаваться в детали.

США и помощь Украине