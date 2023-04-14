Кантри на фоне сожженной российской техники: американские сенаторы в Киеве устроили "концерт"

12 апреля американские сенаторы прибыли в Киев, чтобы убедиться в прозрачности использования вооружения и средств от США. Во время пресс-конференции они устроили настоящий концерт.

Представитель Демократической партии Джо Менчин вместе с артистом Брэдом Пейсли устроил в столице короткое музыкальное выступление. Мужчины спели традиционную американскую песню о родном штате Виргиния в стиле кантри.

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Сенаторы спели в центре Киева

"Концерт" прошел на Софийской площади, где, собственно, и проходил брифинг. Таким образом, сенаторы продемонстрировали, что во время дальних визитов могут не только решать важные межгосударственные вопросы, но и находить время для развлечений.

Американский сенатор спел песню на брифинге: смотрите видео

Джозеф Мэнчин – американский политик из Демократической партии. Губернатор Западной Виргинии с 2005 года по 2010 год, а с 2010 – сенатор США от штата Западная Вирджиния.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился накануне с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США. Президент рассказал американским гостям о ситуации на передовой и поделился оценками перспектив ее развития.

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