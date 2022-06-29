Джонсон говорит, что будь Путин женщиной, войны не было бы: в Кремле грубо ответили

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин является ярким примером токсичной маскулинности. Поэтому, как убежден глава британского правительства, будь российский диктатор женщиной, войны бы не было.

Такое заявление Борис Джонсон сделал в интервью. Грубый ответ Кремля на слова британского премьера не заставил себя ждать.

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Как объяснил свои слова Джонсон и что говорят в Кремле

Борис Джонсон назвал нынешнюю ситуацию "мачо-войной". Поэтому, по его словам, будь Путин женщиной, войны в Украине не было бы.

Будь Путин женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек,

– заявил Джонсон.

В Кремле долго не затягивали с ответом. Рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор якобы был бы ценным объектом для исследования австрийского психолога Зигмунда Фрейда.

"Фрейд бы мечтал о таком объекте для исследований", – грубо ответил Песков.

Другие заявления с саммита G7 относительно России

На саммите "Большой семерки" в Германии, где присутствовал и Борис Джонсон, лидеры государств осудили удар по торговому центру в Кременчуге, который совершили российские военные преступники 27 июня.

Кроме того, лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии предостерегли Россию от применения ядерного, химического и биологического оружия. "Большая семерка" единогласно предупредила Кремль – применение оружия массового поражения будет иметь страшные последствия.

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