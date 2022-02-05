Джонсон и Макрон провели телефонный разговор: говорили о санкциях против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Руководители стран обсудили подготовку санкций против России на случай, если та решится на вторжение в Украину.

Борис Джонсон рассказал Эммануэлю Макрону о своем визите в Украину. Политики обсудили угрозу российского вторжения в наше государство.

Заметьте Макрон на следующей неделе посетит Россию, а затем Украину

Джонсон и Макрон поддерживают Украину

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон сошлись на том, что дипломатическое урегулирование напряженности между Украиной и Россией является приоритетом. Также политики отметили важность единства НАТО в этом вопросе.

Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу над разработкой пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину,

– говорится в заявлении британской стороны.

Кроме того, Джонсон и Макрон говорили об укреплении восточного фланга НАТО в Европе для защиты союзников от агрессивных действий России. Также они обсудили вопросы миграций из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш.

Макрон провел ряд телефонных переговоров

За последние несколько дней президент Франции Эммануэль Макрон провел ряд телефонных разговоров с лидерами других стран. В частности трижды пообщался с главой Кремля Владимиром Путиным.

После последнего разговора с Путиным Макрон позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Главной темой разговора была ситуация с безопасностью.

Также Макрон звонил председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю и президенту Польши Анджею Дуде.

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