Джонсон ответил, как избежать триумфа Путина и оценил потенциал предложения Трампа по ресурсам

Отсутствие реальных гарантии безопасности для Украины станет настоящим триумфом для Владимира Путина. Сейчас настал момент шокировать российского диктатора решимостью союзников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для Daily Mail.

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Каким Борис Джонсон видит окончание войны в Украине

Так, Борис Джонсон считает обнадеживающим приход в Белый дом нового руководства во главе с Трампом. Экс-премьер считает, что президент США имеет мужество, чтобы противостоять Путину в этот критический момент и понимает, что закончить войну нельзя разделом территорий – в частности, потому что война не только за земли.

Было бы полной гадостью – и украинцы никогда бы этого не приняли – если бы была какая-то "сделка", которая просто заморозила бы конфликт и позволила Путину сохранить контроль над своими завоеванными землями,

– пишет Джонсон.

Политик отмечает, если Запад не решит судьбу Украины как своей части, защищенной западными гарантиями безопасности, Путин получит триумф. Диктатор сохранит то, что имеет, и будет использовать свою позицию для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока "киевское правительство не падет, не начнется гражданская война и вся деморализованная страна не вернется на его пагубную орбиту".

Борис Джонсон считает, что нужно уничтожить бюрократию, которая сейчас перекрывает поток оружия в Украину. Бывший премьер Британии считает, что Трамп прав, когда хочет получить какую-то компенсацию помощи, не только соглашением о редкоземельных землях, но и путем разблокирования замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов.

Они могут быть законно использованы для покрытия убытков от войны, нанесенных Украине, при условии, что большая часть возвращается в США.

"Наконец, Великобритания, Франция и другие должны подготовиться к тому, чтобы надеть сапоги на землю и защитить Украину после прекращения огня, четко понимая, что Украина сейчас на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО", – пишет Джонсон.

К слову, The Times пишет, что страны Европы разделились во взглядах относительно целесообразности развертывания масштабных миротворческих сил на территории Украины. Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею, тогда как Германия и другие выступают против.