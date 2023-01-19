Дайте им танки, дайте HIMARS, – Джонсон эмоционально выступил в Давосе
Бывший премьер Британии Борис Джонсон призывает международную коалицию помочь Украине оружием. Джонсон заявил, что Западу не следует бояться ядерного шантажа Владимира Путина.
Соответствующее заявление Джонсон сделал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Бывший лидер Британии не согласился с риторикой, что Запад не должен делать больше, чтобы не спровоцировать Путина.
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Джонсон просит сконцентрировать внимание на Украине, а не на Путине
"Некоторые люди говорят, что мы не должны больше делать, не должны провоцировать Путина. Однако этот человек ведет войну против гражданского населения. К тому же нам не нужна эта торговля, в которой Путин хочет представить свое ядерное противостояние между НАТО и Россией", – сказал Джонсон.
Он убежден, что Кремль шантажирует мир ядерным оружием, но Путин не пойдет на его применение, ведь тогда Россия окажется в тотальной изоляции.
Он не будет использовать ядерное оружие! Он фактически, как парень у Диккенса – хочет, чтобы мы просто думали, что он это сделает, но он никогда этого не сделает. И ведь Индия, и Китай, и другие от него тогда отвратятся. И он это понимает. И это пугает россиян, потому он этого не будет делать. Прекратите думать о диалоге!
– подчеркнул британский политик.
Также Джонсон раскритиковал политиков, думающих о том, как сохранить "лицо России".
"Это не наша работа думать о Кремле! Не наша работа в том, чтобы стать его политическими секретарями. Мы не должны думать о его карьере или кто будет его преемником", – подчеркнул он.
Джонсон подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на помощи Украине и предоставить украинцам инструменты, которые нужны, чтобы завершить войну.
Дайте им танки! Дайте HIMARS! Потому что здесь ничего мы не теряем! И, самое важное, мы продолжаем недооценивать и возможность, и желание украинцев бороться, защищать свою Родину. Мы не поняли этого с самого начала. Фокусируйте внимание на Украине, а не на Путне,
– резюмировал Джонсон.
Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс поддержал слова Джонсона. "Риск эскалации нас не должен беспокоить, нам нужно думать, как изменить "красные линии", а не как не пересечь их", – сказал он.
Джонсон призвал помочь Украине на фоне предполагаемого наступления России
- В конце 2022 главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовит 200 тысяч военных, чтобы начать новое наступление. Кроме того, российское минобороны объявило о намерении в течение трех лет увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек.
- На фоне мобилизации в России западные партнеры нарастили военную поддержку Украины. Самое важное, что Киеву удалось снять табу на поставку танков, БМП и ПВО.
- В частности, впервые Украина получит сразу три ЗРК Patriot. Системы ПВО предоставят США, Германия и Нидерланды. Кроме того, Украина получит танки Leopard 2 и Challenger 2 и БМП Marder.
- Президент Польши Анджей Дуда в Давосе заявил что крайне важно предоставить Украине современные танки и ракеты, чтобы наша страна выстояла во время нового наступления России. Сообщалось, что в кулуарах в Давосе оказывается давление на канцлера Германии Олафа Шольца по поводу передачи Украине танков Leopard 2.