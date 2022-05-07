Джонсон в разговоре с Макроном призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях

Премьер Великобритании в разговоре с президентом Франции призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях. Политики осудили "смертельную нелепость" Путина в войне против Украины.

Также они обсудили двусторонние отношения и как можно помочь Украине и изолировать Россию. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства Великобритании 6 мая.

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Джонсон призвал не вести переговоры с Москвой на ее условиях

Сегодня (речь идет о 6 мая – 24 канал) премьер-министр разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы поздравить его с недавней победой на выборах,

– говорится в сообщении.

Во время переговоров политики договорились активизировать отношения между Великобританией и Францией, чтобы вместе работать в том числе и над вопросами противостояния автократиям, глобальной энергетической безопасности.

Относительно Украины, премьер-министр Джонсон и президент Макрон:

осудили смертельную нелепость Путина;

согласились теснее координировать вопросы долгосрочной безопасности и экономической поддержки Украины;

а также мер по изоляции России.

"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится на сайте британского правительства.

Также Борис Джонсон и Эммануэль Макрон обсудили рост цен на энергоносители, из-за начатой Путиным войны, а также договорились работать через G7, чтобы смягчить последствия российско-украинской войны на экономику развивающихся стран.

Кратко о последних заявлениях Франции и Великобритании по поводу войны в Украине

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