Джонсон и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины, – СМИ

Борис Джонсон и Олаф Шольц провели очередные переговоры. Основной темой для разговора между политиками стала агрессия Кремля против Украины.

Телефонный разговор Джонсона и Шольца состоялся в пятницу, 4 февраля. У британского премьера поделились подробностями о нем.

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Позиция политик относительно ситуации вокруг Украины

Джонсон рассказал немецкому канцлеру о переговорах с украинским и российским президентами, которые он провел накануне. Стороны согласились, что важно продолжать диалог с Россией, чтобы положить конец напряженности. Для этого планируют использовать "все доступные дипломатические каналы".

Главы немецкого и британского правительства подчеркнули, что нужно донести до Москвы четкий и последовательный сигнал относительно последствий в случае нового вторжения в Украину.

Европейские политики договорились продолжить сотрудничество и с другими международными партнерами по комплексному пакету антироссийских санкций. Джонсон отметил, что их немедленно применят, если Россия нападет на Украину.

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Британский премьер-министр посетил Украину в первый день февраля. Политик сделал немало важных заявлений на фоне угрозы нового российского вторжения. Он заверил Зеленского, что тот может рассчитывать на полную поддержку Лондона. При этом предостерег, что нападение Москвы стало бы "катастрофой для всего мира".

Олаф Шольц посетит Киев уже 14 февраля – перед тем, как поехать в Россию. Немецкий канцлер раньше общался с Зеленским в Брюсселе, а теперь – впервые приедет и в Украину. В ОП отметили, что это важный сигнал, который демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку нашего государства.

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