Джонсон созывает заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС

Из-за обстрелов российских оккупантов Запорожской АЭС возникла опасная ситуация. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что созывает из-за этого заседание Совбеза ООН.

Британский премьер подтвердил такие намерения в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они согласились, что сейчас решающим является прекращение огня.

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Необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы,

– заявил Джонсон.

Как известно, российская орда, зайдя на территорию Запорожской атомной станции, стреляла по энергоблоках и админзданиях. Сейчас там пожар и спасателей оккупанты не пропускают, чтобы погасить возгорание.

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