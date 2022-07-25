Джонсон выступит в украинском парламенте, – политолог Давидюк

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед отставкой планирует совершить еще один визит в Украину.

Во время визита Борис Джонсон выступит в парламенте перед украинскими депутатами. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Он отметил, что по соображениям безопасности не будет говорить, когда это произойдет. Однако выступление перед депутатами точно будет.

Будет обращение и к украинскому народу. Понятно, что будут и теплые сердечки от украинцев к Борису Джонсону,

– сообщил Николай Давидюк.

"Это действительно один из самых крутых Западных и мировых лидеров, который так близко воспринялся украинцами. Вообще в нашем доме его считают своим. Наши сердца для него открыты и мы его поддержим", – добавил политолог.

Хорошая неделя для украинцев

Николай Давидюк отметил, что неделя, когда Джонсон совершит визит, будет удачной. Ведь, по мнению политолога, приедет он не с пустыми руками.

У него есть едва ли не последний шанс дать Украине столько оружия, сколько он может. Его сейчас ничего не сдерживает – ни бюджетный процесс, ни какие-либо заявления оппозиции. Он Украине все, что может дать, даст,

– рассказал Николай Давидюк.

"Почему? Потому что он уходит в отставку. Его сейчас оппозиция сдерживать не будет. Раньше они его сдерживали, а сейчас не смогут", – подытожил политолог.

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