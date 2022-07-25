Під час свого візиту Борис Джонсон виступить в парламенті перед українськими депутатами. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Він зазначив, що з міркувань безпеки не буде казати, коли це відбудеться. Проте виступ перед депутатами точно буде.

Буде звернення й до українського народу. Зрозуміло, що будуть й теплі сердечка від українців до Бориса Джонсона,

– повідомив Микола Давидюк.

"Це дійсно один з найкрутіших Західних та й світових лідерів, який так близько сприйнявся українцями. Взагалі в нашому домі його вважають за свого. Наші серця для нього відкриті й ми його підтримаємо", – додав політолог.

Хороший тиждень для українців

Микола Давидюк зазначив, що тиждень, коли Джонсон здійснить візит, буде вдалим. Адже на думку політолога, приїде він не з порожніми руками.

В нього є чи не останній шанс дати Україні стільки зброї, скільки він може. Його зараз нічого не стримує – ні бюджетний процес, ні якісь заяви опозиції. Він Україні все, що може дати, – дасть,

– розповів Микола Давидюк.

"Чому? Тому що він йде у відставку. Його зараз опозиція стримувати не буде. Раніше вони його стримували, а зараз не зможуть", – підсумував політолог.

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