Журналисты спросили у бывшего американского президента, шокировала ли его новость о гибели Евгения Пригожина, экс-президент США ответил отрицательно. Вспомнил, что его шокировал снимок, на котором "повар Путина" – собственно Пригожин – предлагает ему напиток в Санкт-Петербурге.

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"Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", – сказал Джордж Буш.

Справка. Снимок был сделан в 2006 году. На фото Евгений Пригожин склонился возле плеча американского лидера, предлагая ему напиток.

Джордж Буш отметил, что не помнит этот момент.

"Все, что я знаю, это то, что я выжил", – добавил экс-президент США.

Как отмечают журналисты, Буш во время первой встречи с Путиным в 2001 году заявил, что он "почувствовал свою душу", а также охарактеризовал российского президента как "заслуживающего доверия".

В 2023 году бывший американский президент признался, что изменил свое мнение о Путине. Он назвал российского лидера "хитрым политиком, не боящимся использовать силу".

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