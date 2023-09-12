Журналісти запитали у колишнього американського президента, чи шокувала його новина про загибель Євгена Пригожина, експрезидент США відповів негативно. Натомість пригадав, що його шокував знімок, на якому "кухар Путіна" – власне Пригожин, пропонує йому напій у Санкт-Петербурзі.

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"Що мене шокує, так це те, що днями я побачив фотографію саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу", — сказав Джордж Буш.

Довідка. Знімок був зроблений у 2006 році. На фото Євген Пригожин схилився біля плеча американського лідера, пропонуючи йому напій.

Джордж Буш зазначив, що не пам'ятає цього моменту.

"Усе, що я знаю, це те, що я вижив", — додав експрезидент США.

Як зазначають журналісти, Буш під час першої зустрічі з Путіним у 2001 році заявив, що він "відчув свою душу", а також охарактеризував російського президента, як такого, що "заслуговує на довіру".

У 2023 році колишній американський президент зізнався, що змінив свою думку про Путіна. Він назвав російського лідера "хитрим політиком, який не боїться використовувати силу".

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