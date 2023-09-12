Журналісти запитали у колишнього американського президента, чи шокувала його новина про загибель Євгена Пригожина, експрезидент США відповів негативно. Натомість пригадав, що його шокував знімок, на якому "кухар Путіна" – власне Пригожин, пропонує йому напій у Санкт-Петербурзі.
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"Що мене шокує, так це те, що днями я побачив фотографію саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу", — сказав Джордж Буш.
Джордж Буш зазначив, що не пам'ятає цього моменту.
"Усе, що я знаю, це те, що я вижив", — додав експрезидент США.
Як зазначають журналісти, Буш під час першої зустрічі з Путіним у 2001 році заявив, що він "відчув свою душу", а також охарактеризував російського президента, як такого, що "заслуговує на довіру".
У 2023 році колишній американський президент зізнався, що змінив свою думку про Путіна. Він назвав російського лідера "хитрим політиком, який не боїться використовувати силу".
Головне про загибель Пригожина
- 23 серпня літак Пригожина впав у Тверській області. Згодом з'ясувалося, що на борту перебував сам засновник ПВК "Вагнер" та ще 9 осіб. Усі вони загинули.
- В Інституті вивчення війни впевнені, що падіння літака не було випадковим, його імовірно організував Путін, аби помститися за заколот вагнерівців.
- Зеленський заявив, що, за даними, які є в Україні, Пригожина "прибрав" Путін. Глава держави назвав такий крок очільника Кремля слабкістю. За словами президента, вбити суперника означає продемонструвати свою немічність.