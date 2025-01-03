"Гениальный человек": премьер Италии высказалась об Илоне Маске

Американский миллиардер Илон Маск известен своими скандальными заявлениями в отношении политиков. Несмотря на это, премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает его "гениальным человеком".

В своем интервью она рассказала об отношениях с Маском и положительно высказалась о миллиардере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere della Sera.

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Что Мелони говорит о Маске

По мнению Джорджии Мелони, Маск является "великой личностью нашего времени" и новатором, который "всегда смотрит в будущее".

Мы, безусловно, два человека, у которых прекрасные отношения. Илон Маск – гениальный человек, и с ним всегда очень интересно иметь дело,

– говорит Мелони.

В то же время итальянский премьер отметила, что в некоторых вопросах их взгляды расходятся. Она также добавила, что раньше некоторые люди восхваляли Маска как гения, а теперь "рисуют его как монстра" только потому, что он выбрал "неправильную" сторону баррикады.

Напомним, что недавно Маск раскритиковал британского премьера Кира Стармера и заявил, что в Великобритании нужно провести повторные выборы.

Перед этим критики от американского миллиардера также подвергся канцлер Германии Олаф Шольц. Маск прокомментировал распад "светофорной коалиции" и назвал Шольца дураком. В то же время немецкий канцлер отреагировал на слова Маска и заявил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.

Однако впоследствии ситуация повторилась. Маск заявил, что немецкий канцлер проиграет выборы и обозвал его идиотом.