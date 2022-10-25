Мелони обещает поддерживать Украину и не поддаваться на шантаж Путина

Новый премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что будет поддерживать Украину. По ее словам, она не будет обращать внимания на какой-либо газовый шантаж российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Мелони сообщила во время своей речи в парламенте 25 октября. Таким образом, премьер Италии выступает против агрессии России.

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Мелони обещает поддерживать Украину

По ее словам, Италия будет продолжать поддерживать западные санкции против путинского режима, несмотря на любой газовый шантаж.

Уступка путинскому шантажу в сфере энергетики не решит проблему, а усугубит ее, открыв путь к новым требованиям и шантажу,

– подчеркнула Мелони.

Кстати, в России очень радовались отставке предшественника Джорджии Мелони – Марио Драги. Жители страны-агрессора думали, что в правительство придет пророссийский политик и будет поддерживать их. Впрочем, оказалось все наоборот.

Мелони достаточно дружна с Украиной. Однако ее союзники имели сложную историю отношений с Россией и Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в лояльной поддержке украинского народа.

"Дорогой Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу лояльную поддержку дела свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой", – заявляла она.

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