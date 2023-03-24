Премьера Италии призвали не помогать Киеву: видео ее мощного ответа вдохновило украинцев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Сенате почти криком объяснила депутату партии "Движение 5 звезд", почему важно и дальше поддерживать Украину.

Мелони таким образом ответила депутатке Элизе Скутелли, которая заговорила о том, что нужно "остановиться" в поддержке Украины.

Смотрите также Италия может поставить 5 боевых самолетов Tornado и AMX Украине, – La Repubblica

А может, госпожа депутат, вы скажете это Путину? Я удивлена, что вы говорите нам это. Почему? Это же, наверное, предательство нашей позиции. Это значит, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся, то – будем называть вещи своими именами – одобряем вторжение в Украину!

– эмоционально заявила Джорджия Мэлони.

Она подчеркнула, что поддерживать Украину в войне с Россией – не значит не работать над мирным планом или решением конфликта.

"Думаете, кому нравится война? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире", – добавила премьер-министр.

Мощный ответ Мелони стал вирусным в сети: смотрите видео

Мелони объяснила, почему не может быть речи о переговорах

По ее словам, для любых переговоров требуется от России прекращение боевых действий и вывод войск с территории Украины.

Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдум" о самоопределении? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы всерьез говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно,

– продолжила Мэлони.

Кратко о поддержке Джорджии Мэлони