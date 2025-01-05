Последние дни президентства Байдена: СМИ узнали о планах американского лидера

Американский президент Джозеф Байден будет находиться в должности до 20 января 2024 года. После этого президентом США станет Дональд Трамп.

СМИ узнали о планах Байдена на последние дни президентства. В частности, известно, что президент США произнесет две речи, в которых подытожит свои более 50 лет карьеры на государственной службе, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Чем будет заниматься Байден в последние дни президентства

По данным источников издания, первую речь Байден посвятит внешней политике и, вероятно, произнесет ее после возвращения из визита в Италию 12 января.

В ней американский президент может сосредоточиться на необходимости США поддерживать глобальные союзы, упомянув о расширении НАТО и развитии отношений в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме этого, в речи Байден скорее всего вспомнит о военной и финансовой поддержке Украины в войне.

Вторая речь президента Соединенных Штатов станет прощальным обращением к американскому народу. В ней он, вероятно, подытожит свои годы в Белом доме и на госслужбе. По словам источников NBC News, эти речи еще не готовы полностью, однако, команда Байдена уже составила их план и темы.

Кроме этого, в последние дни своей работы администрация американского президента может принять дополнительные шаги для противодействия внутреннему терроризму после последних событий, а Байден, вероятно, объявит дополнительные помилования людей.