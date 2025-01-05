ЗМІ дізналися про плани Байдена на останні дні президентства. Зокрема, відомо, що президент США виголосить дві промови, в яких підсумує свої понад 50 років кар'єри на державній службі, передає 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чим займатиметься Байден в останні дні президентства

За даними джерел видання, першу промову Байден присвятить зовнішній політиці та, ймовірно, виголосить її після повернення з візиту до Італії 12 січня.

У ній американський президент може зосередитися на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО та розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні. Окрім цього, у промові Байден скоріш за все згадає про військову та фінансову підтримку України у війні.

Друга промова президента Сполучених Штатів стане прощальним зверненням до американського народу. У ній він, ймовірно, підсумує свої роки в Білому домі та на держслужбі. За словами джерел NBC News, ці промови ще не готові повністю, однак, команда Байдена вже склала їхній план та теми.

Окрім цього, в останні дні своєї роботи адміністрація американського президента може ухвалити додаткові кроки для протидії внутрішньому тероризму після останніх подій, а Байден, ймовірно, оголосить додаткові помилування людей.