Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що адміністрація Байдена іноді повільно, але таки послідовно допомагала Україні. Інколи вони затягували з рішеннями, але поступово давали все нову зброю та військову техніку.

Дивіться також Загроза під Кураховим, "клешні" біля Великої Новосілки: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи погоджували новий пакет з Трампом

За словами Ступака, адміністрація Байдена вже буквально сидить "на валізах". Тому вони цілком можуть посилити військову допомогу для України, поки мають можливість.

Там вже залишилося їм близько трьох тижнів. Вибори вже закінчилися. Гарріс програла перегони. Тому вони можуть спокійно передати озброєння Україні у великих обсягах,

– сказав Ступак.

На його думку, передача нового великого пакета військової допомоги цілком могла бути узгоджена з майбутньою адміністрацією Трампа. Між обома командами йде комунікація, аби передача влади була спокійною та без зайвого хаосу.

Думаю, що, щонайменше, він був в курсі з такою передачею. Йому цілком могли повідомити. І він, очевидно, не чинив кроків. аби зупинити цю передачу. Трамп може "погратися" з цією допомогою, до прикладу, під час зустрічі з Путіним. Умовно, сказати, що він може скасувати це рішення, але Путін теж має дати щось взамін. Все це вкладається в елемент великої гри,

– зауважив Ступак.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділили майже 2,5 мільярда доларів на військову допомогу для України. Частина з цих коштів піде на зброю та техніку, яку негайно відправлять на фронт. Штати вже перебувають в процесі передачі сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки.