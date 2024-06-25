В понедельник основатель WikiLeaks вышел на свободу после того, как признался в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США.

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Ассанж возвращается домой

Джулиан Ассанж утром 24 июня вышел из тюрьмы Великобритании. Во второй половине дня он прибыл в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул страну. Выйти на свободу журналисту удалось после того, как он заключил сделку с США. Ассанж признал себя виновным в шпионаже, а Минюст Соединенных Штатов, взамен, потребует 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, борясь против экстрадиции в США.

В СМИ отмечают, что самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в аэропорту Бангкока, после чего отправится на остров Сайпан, где состоится судебное заседание по делу основателя WikiLeaks.

Из-за чего Ассанж оказался за решеткой