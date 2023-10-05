Хотел отобрать оружие: патрульная из Днепра объяснила, почему ее напарник выстрелил в мужчину
Источник:1+1
Напарница полицейского, который выстрелил в Джумбери Силогаву, рассказала о причинах использования оружия. Она утверждает, что погибший мужчина пытался завладеть ее табельным оружием.
В конце августа во время стычки в Днепре патрульный выстрелил в мужчину. Из опубликованного видео с бодикамер стало известно, что он и его спутница сопротивлялись полиции и не реагировали на их требования.
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Попытка завладеть пистолетом
Полицейская рассказала, что патрульные пытались задержать спутницу Силогавы – и хотела скрыться на автомобиле. В это время погибший, сидевший на пассажирском сиденье, вмешался в ситуацию и стал применять силу к стражам порядка.
По словам патрульной, Джумбери Силогава нанес ей несколько ударов в лицо, после чего она потеряла равновесие и упала. Однако на этом он вроде бы не остановился.
Он пытался, как я видела своим периферийным зрением, лежа на одной стороне, завладеть моим табельным огнестрельным оружием. После чего я уже услышала выстрелы,
– объяснила патрульная.
Она добавила, что решение по правомерности действий полицейского будет устанавливаться судом.
Продолжается следствие по инциденту
- ДБР подчеркнуло, что расследование дела по выстрелу в Днепре требует тщательной работы. Общество хочет ответа уже и сейчас, но нужны неопровержимые доказательства, лежащие в основе дела.
- В последний день августа суд назначил полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней. Это решение порадовало его находившихся в зале суда коллег. Они до заседания убеждали, что справедливым решением было бы отпустить его или отправить под домашний арест.
- Суд избрал меру пресечения и для подруги мужчины, застреленного в Днепре – она также будет находиться под домашним арестом. Однако ее ограничения мягче, ведь будут действовать только с 21:00 до 7:00.