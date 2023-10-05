Хотел отобрать оружие: патрульная из Днепра объяснила, почему ее напарник выстрелил в мужчину

Напарница полицейского, который выстрелил в Джумбери Силогаву, рассказала о причинах использования оружия. Она утверждает, что погибший мужчина пытался завладеть ее табельным оружием.

В конце августа во время стычки в Днепре патрульный выстрелил в мужчину. Из опубликованного видео с бодикамер стало известно, что он и его спутница сопротивлялись полиции и не реагировали на их требования.

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Попытка завладеть пистолетом

Полицейская рассказала, что патрульные пытались задержать спутницу Силогавы – и хотела скрыться на автомобиле. В это время погибший, сидевший на пассажирском сиденье, вмешался в ситуацию и стал применять силу к стражам порядка.

По словам патрульной, Джумбери Силогава нанес ей несколько ударов в лицо, после чего она потеряла равновесие и упала. Однако на этом он вроде бы не остановился.

Он пытался, как я видела своим периферийным зрением, лежа на одной стороне, завладеть моим табельным огнестрельным оружием. После чего я уже услышала выстрелы,

– объяснила патрульная.

Патрульный имеет право использовать пистолет без уведомления в случае, если задерживаемый пытается прикоснуться к оружию. Также это законно, если нужно пресечь попытки завладеть им.

Она добавила, что решение по правомерности действий полицейского будет устанавливаться судом.

Продолжается следствие по инциденту