Могут стать "призраками Киева" официально: петиция о переименовании 40-й бригады набрала голоса

Легендарные "призраки Киева" могут появиться в названии 40 бригады тактической авиации. Автор петиции Владислав Самойленко указал, что это нужно сделать "за их большой вклад в оборону нашей страны, в частности, столицы Украины города Киева".

Сейчас документ подписали 25339 человек из 25000 необходимых. Петиция набрала голоса досрочно, ведь до конца голосования осталось еще 23 дня.

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Этого хотел "Джус"

Петицию создали 4 июля. Вчера, 11 сентября, подписать ее попросили подписать Мелания Подоляк и Игорь Лаченков. И уже к вечеру петиция набрала необходимое количество голосов. Теперь она ожидает рассмотрения президента. Мелания Подоляк отметила: за предоставление бригаде этого наименования боролся "Джус". Причем это не только его мечта, но и желание всей бригады.

Это довольно неконвенционная практика – официально присваивать бригаде не имя какого-либо человека, а такого образа. Но как и Андрей, так и его собратья считают, что это уже часть истории, и они совершенно правы. Ибо мы первая страна в мире, которая видела и верит в Призраков,

– написала Мелания.

Она указала, что общение с пилотами помогает пережить потерю "Джуса". А также рассказала, что Андрей Пильщиков хотел летать на вертолетах

К "вертолям", кстати, "Джус" относился с особой нежностью, неоднократно говорил, что эх, если бы не "мигарь"... Все эти разговоры и переписки показали, среди прочего, очень горькую истину: наш "Джус" работал не за двоих, не за троих, а за восемь человек. И эту работу надо делить и делать,

– подчеркнула Мелания Подоляк.

То самое легендарное фото "Призрака Киева" – это фото "Джуса" с учений "Чистое небо", поэтому и мурал, и все-все символические изображения показывают именно Андрея Пильщикова . Он впоследствии просил употреблять это выражение во множестве, потому что "Призрак Киева" – это сборный образ всей бригады.

Присвоение бригаде наименования "Призраки Киева" станет увековечением памяти как "Джуса", так и других павших пилотов, а также благодарностью тем, кто защищает наше небо сегодня.

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Воспоминания об Андрее Пильщикове

Американские солдаты поделились воспоминаниями о "Джусе". Говорят, что он был отличным человеком, суперпрофессиональным пилотом, а Украине еще предстоит понять, сколько всего он сделал при жизни.