Все сделаю, как обещала, – девушка погибшего летчика "Джуса" опубликовала щемящее фото
Источник:Мелания Подоляк
В результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области погиб пилот "Джус". Его девушка впоследствии опубликовала фотографию. На ней счастливая пара лежит на траве.
В гражданской жизни "Джус" был известен как Андрей Пильщиков. Погиб летчик 25 августа во время выполнения задания. В щемящем сообщении Мелания Подоляк поблагодарила любимого за то, что он позволил ей обнять себя еще раз перед вылетом.
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"Джус" со своей девушкой
Заметим, что, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще два пилота, находившиеся на бортах самолетов L-39 "Альбатрос".
Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера (25 августа – 24 Кана) перед вылетом. Я все сделаю, как обещала,
– написала Мелания.
Погибший пилот Андрей вместе со своей любимой / Фото Мелании Подоляк
Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким погибших пилотов. В частности, любимой "Джуса" Мелании. Вечная память.
Что известно о катастрофе
- Подтвердили гибель "Джуса" в Воздушных силах на следующий день после столкновения двух L-39 – то есть 26 августа. Как известно, Андрей Пильщиков служил в 40-й бригаде тактической авиации. В начале полномасштабного вторжения в качестве пилота МиГ-29 он участвовал в противовоздушной обороне Киева.
- Мечтал лётчик о полетах на F-16, о чем неоднократно заявлял в интервью для иностранных СМИ. Собственно, за несколько дней до его гибели партнеры объявили, что передают несколько десятков многоцелевых истребителей нашей стране.
- В то же время, пока неизвестны причины этой катастрофы. В Государственном бюро расследований заявили, что начали уголовное производство по 416 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении правил полетов или подготовки к ним.