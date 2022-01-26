Е-билет для транспорта приравняют к бумажному: Рада предварительно поддержала законопроект

Парламентарии в первом чтении поддержали законопроект № 5705. Он предусматривает изменения в закон, которые бы позволили приравнять электронный билет для транспорта к бумажному.

Как объяснил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, принятие законопроекта имеет важную цель.

Важно Е-билет во Львове: когда в продаже появятся транспортные карты и сколько они будут стоить

Этот законопроект позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ в транспортной отрасли – внедрение электронного билета.

Положения проекта разработаны с целью:

использования электронного билета как правовое основание для заключения договора перевозки пассажира и багажа,

создания условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Как украинские города переходят на е-билет

Украинские города постепенно отказываются от расчета бумажными деньгами в общественном транспорте, внедряя электронный билет.

14 июля 2021 года в Киеве окончательно заработала система электронного билета. В городе полностью отказались от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, а полностью городской транспорт перешел на электронную систему с 14 июля.

окончательно заработала система электронного билета. В городе полностью отказались от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, а полностью городской транспорт перешел на электронную систему с 14 июля. В сентябре в Харькове начали выдавать "Карты харьковчанина". Первыми их получили работники одной из больниц города, а впоследствии уже их будут получать все желающие.

начали выдавать "Карты харьковчанина". Первыми их получили работники одной из больниц города, а впоследствии уже их будут получать все желающие. В одесском электротранспорте тоже заработала система электронных проездных. Обновление общественного транспорта города произошло еще 1 ноября 2021 года.

тоже заработала система электронных проездных. Обновление общественного транспорта города произошло еще 1 ноября 2021 года. В общественном транспорте Львова 13 января 2022 года начался первый этап внедрения е-билета. Сейчас валидаторами могут пользоваться только льготники, которые уже получили свои "ЛеоКарт". Однако совсем скоро транспортные карты станут необходимы всем горожанам.

Полный текст публикации Тараса Мельничука:

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу правительственный проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте, №5705.

Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ в транспортной отрасли – внедрение электронного билета.

Положения проекта разработаны с целью: