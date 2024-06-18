Электронное бронирование через Дию заработает уже через несколько недель, –Федоров

18 июня 2024, 19:34
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Источник:

Интерфакс-Украина

Функционал бронирования работников будет автоматическим. Услугу запустят через Дию в разделе для бизнеса.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что услуга е-бронирования в Дие появится уже через несколько недель.

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Скоро заработает е-бронирование в Дие

На Powerup Ukraine conference в Киеве 18 июня Федоров рассказал, что во время полномасштабной войны было "трудно найти баланс, но мы это сделали".

Через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматический,
– сказал министр.

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Как будет работать е-бронирование

  • Сначала Министерство экономики через Дию должно сформировать Единый перечень государственных органов, которые могут бронировать работников.
  • Далее руководители этих предприятий или учреждений будут подавать через приложение списки работников для бронирования.
  • После проверки данных о воинском учете и официальном трудоустройстве Минэкономики будет принимать решение или подтверждать бронь.
  • В случае положительного решения человек сможет получить выписку – документ, который подтверждает отсрочку от призыва. Для этого забронированный должен лично подать заявление через Дию.

Автор: Анастасія Кушпіт