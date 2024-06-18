Электронный военный документ уже в Резерв+: почему QR-код может быть недоступен

В приложении Резерв+ с 18 июня стал доступным военно-учетный документ, который приравнивается к бумажному варианту. Однако не у всех пользователей он до сих пор подтянулся в приложении.

В конце концов абсолютно все военнообязанные граждане, которые имеют Резерв+, получат необходимый электронный документ. Об этом в эфире национального марафона рассказала заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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Почему не у всех пользователей появился документ в Резерв+

Черногоренко объяснила, что тот факт, что у некоторых пользователей не появился военно-учетный документ или QR-код в приложении Резерв+, это эффект постепенной доступности приложения в маркетах.

Абсолютно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами, и следите за этими обновлениями буквально в течение сегодняшнего дня и несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению,

– отметила чиновница.

Заместитель главы Минобороны отметила, что функционал уже запущен, этот документ уже зафиксирован легализован постановлением Кабинета Министров Украины. Поэтому это действительно историческое событие для нашего государства.

"Электронный документ полностью приравнен к бумажному документу. То есть эту "домашнюю работу" правительство и министерство обороны уже выполнили, сейчас мы сможем технически предоставить этот доступ абсолютно всем пользователям и буквально все смогут получить его", – сказала Черногоренко.

В частности, как отметила чиновница, к документу также подтянутся все данные, которые имеют значение для военнообязанных: это и бронирование, и отсрочка.

Какие новые функционалы добавили в приложение

Кроме того, Екатерина Черногоренко рассказала, что министерство запустило полезный функционал прямо в приложении, когда можно обновить ряд данных без визита в ТЦК и СП.

То есть наша задача, чтобы абсолютно все взаимодействия с ТЦК и СП, на выбор пользователя, могли быть или онлайн с любой удобной точки, или офлайн, по желанию человека,

– отметила она.

Также заместитель министра обороны отметила, что сейчас военнообязанные граждане, у кого по каким-то причинам не подтягивались определенные данные в приложение, могут получить данные от реестров, которые имеют интеграцию в "Оберег".